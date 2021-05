Ricardo Badillo promete servicios de salud

El candidato del partido Fuerza por México, Ricardo Badillo González, quien busca la presidencia municipal de San Juan del Río, se comprometió a garantizar los servicios de salud sobre todo de las localidades más apartadas, al precisar que es donde más carecen de atenciones.

Estableció que, al tener un encuentro con los pobladores de Cerro Gordo, al oriente del municipio, le hicieron referencia de las necesidades en las que se encuentran, y la principal petición, en caso que obtenga el triunfo, fue que procure la instalación de más espacios para la atención medica básica.

Local Badillo propone mejorar caminos

El candidato dijo que algunas comunidades cuentan con una clínica, sin embargo, no hay personal médico que puedan brindar atención a la población, y por ello, los pacientes tienen que trasladarse al centro de la ciudad generando gastos adicionales por lo que muchas veces, optan por no acudir a consulta por no contar con los recursos económicos.

“Que todos los habitantes sanjuanenenses tengan acceso a la salud, no podemos permitir que algo tan importante se quede en promesas de campaña o que las clínicas estén vacías y la gente necesitando consultas, es inaudito. Tenemos que velar por mejores condiciones para la gente”.

Badillo González en este acercamiento les garantizó que realizará las gestiones necesarias para que, en cada una de las 84 comunidades se cuente con una clínica con el personal necesario para brindar consultas médicas, y que, de esta manera, todos los habitantes puedan preservar lo más importante que tienen, es decir, su salud.