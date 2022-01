Rindieron homenaje a Alfredo V. Bonfil

En el jardín principal de Amealco de Bonfil, se llevó a cabo la conmemoración del 49 aniversario Luctuoso y revelación del monumento de tres toneladas de bronce del líder campesino Alfredo V. Bonfil, el cual fue recuperado y reinstalado por esta nueva Administración.

Durante el evento el Ing. Nabor Ojeda dio una breve reseña de la vida de Alfredo V. Bonfil, agradeciendo de antemano al Presidente por tan importante invitación, así como recuperar, restaurar y reinstalar la estatua del gran Líder Cenecista.

Eva Hernández, Presidenta de la Liga de Comunidades Agrarias hizo la entrega de un reconocimiento por parte de la Confederación Nacional Campesina y la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Querétaro, sus Dirigentes Municipales e integrantes distinguidos hacia el Presidente René Mejía, destacando el agradecimiento su esfuerzo y buena voluntad por reinstalar la estatua, para su trascendencia histórica en el municipio y en todo Querétaro.

Tras la imposibilidad de asistir del presidente Municipal René Mejía, hizo llegar un audio en el cual como parte de su discurso recalcó que no solo se rescata el valor del monumento, se rescata el valor intangible y moral que representa “Regresamos a su casa, a un monumento que estaba extraviado, regresamos una estatua que tiene un valor de más de tres millones de pesos, artísticamente hablando más de 30 millones, pero no es lo material lo que rescatamos, es el valor intangible, el valor moral que representa, no solo para el campo amealcense, no solo para el campo queretano, si no para el campo Mexicano, ese campo que en los últimos años, está en el olvido.

El compromiso hoy, es rescatar los valores que tenía Bonfil, para inculcarlos a la sociedad, y esto, debe ser desde casa, es decir, desde Amealco de Bonfil” expuso.