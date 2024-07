Roban a floricultores $4 mil por semana

Los constantes robos de los que son víctimas los floricultores de la comunidad de El Organal, en San Juan del Río, han provocado que la economía de quienes se dedican a esta actividad se vea mermada. Se estima que a la semana hay pérdidas que pueden llegar hasta los 4 mil pesos por el hurto de rosas, afirmaron productores de la localidad, quienes decidieron omitir sus nombres.

Señalaron que decenas de productores sufren a diario robos dentro de los invernaderos donde se cultivan las rosas y afirmaron que si bien algunos de ellos han tomado algunas medidas para evitar este tipo de incidencias, en ocasiones son ineludibles, ya que sujetos ingresan a estos espacios durante las noches y madrugadas para sustraer una gran cantidad de flores de este tipo.

Estimaron que las personas que comenten este delito se pueden llevar hasta 24 docenas de rosas al día, lo que equivale a dos gruesas de esta flor. En ese sentido, explicaron que algunos productores pierden hasta 14 gruesas a la semana, añadiendo que dicha cantidad de producto robado equivale alrededor de 4 mil pesos.

“Los robos siguen y siguen. Nadie los para. Y a lo mejor la gente piensa que es poca la flor que se llevan, pero cuando se hacen las cuentas y si lo vemos a largo plazo, son perdidas muy grandes para nosotros. Por ejemplo, lo máximo que se pueden llevar estas personas son 2 gruesas. Si se meten diario, estamos hablando que a la semana perdemos 14 gruesas, eso es mucha flor y en dinero es bastante”, comentó uno de los floricultores.

Aseveraron que estas incidencias han aumentado en el último par de años, por lo cual varios floricultores de la comunidad han decido contratar a más trabajadores, principalmente para que desempeñen labores de vigilancia en los sembradíos de rosas, esto con el propósito de disminuir y erradicar los robos que afectan directamente a este sector. Mencionaron que en algunos puntos hay más de un guardia.

Asimismo, aseguraron que estos actos son cometidos por personas que padecen problemas de drogadicción. Señalaron que muchos de los sujetos que ingresan a los invernaderos están plenamente identificados, pues se trata de habitantes de El Organal o localidades aledañas, quienes después de cometer los hurtos venden el producto para obtener recursos económicos y adquirir las sustancias que consumen.

Afirmaron que en algunos casos se han interpuesto denuncias ante las instancias competentes; sin embargo, estas no presentan avances. “Sabemos que algunos sí han denunciado, pero no pasa nada. Entonces, es como si no denunciaras, al fin y al cabo (…). Tenemos identificados a algunos, muchos son de la misma comunidad, pero también vienen de otros ranchos”, dijo otro productor.