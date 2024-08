Roban limosnas en las iglesias católicas

Las iglesias católicas del municipio de San Juan del Río, así como de los demás municipios registran el robo de limosnas, cuyos hechos se presentan en horarios con menor concurrencia de creyentes en los recintos religiosos.

De acuerdo al obispo de la Diócesis de Querétaro, en el estado no hay iglesia que no haya registrado este tipo de hechos, por lo que si bien no se sabe con precisión el monto del dinero que se llevan, aseguró que este tipo de incidentes se sigue presentando.

Al respecto, comentó que la gran mayoría de las iglesias han optado por fortalecer sus medidas de seguridad para evitar que haya más delitos de este tipo, ya que las alcancías de las limosnas se encuentran en distintos puntos de los espacios católicos precisamente para recibir el apoyo económico de los creyentes y mejorar las condiciones de infraestructura de los templos.

“Los robos de las limosnas son frecuentes, si, yo creo que no hay parroquia o iglesia que o han sufrido robo o vandalismo, sucede con frecuencia y gracias a Dios no ha llegado a más como en alguna por ahí donde sacaron en Amealco los copones con las hostias sagradas y las profanaron y no las hemos encontrado, esto fue en Santiago Mexquititlán, no tenemos identificado al mes cuentos se pueden registrar porque siempre es diferente, pero si siguen”.

El obispo queretano exhortó a los creyentes a informar al personal de las iglesias o reportar a las autoridades correspondientes algún tipo de situación sospechosa que pueda desencadenar en este tipo de delitos, ya que insistió, si bien no se sabe cuanto es monto que se logran llevar, dijo que el dinero recaudado sirve para mejorar los espacios católicos para beneficio de la población.

En este sentido, agregó que las iglesias han optado por mejorar la seguridad de las alcancías, de tal manera que no se puedan manipular para evitar que los ladrones puedan extraer el dinero que en los recipientes de deposita.