Roberto Cabrera destaca en encuesta realizada por la UAQ

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) emitió los resultados de sus encuestas en donde se evalúa la preferencia electoral por candidatos de las diferentes fuerzas políticas, a la presidencia municipal de San Juan del Río, en donde el panista Roberto Cabrera Valencia, se encuentra a la cabeza con un 31.2 por ciento, hecho ante el cual, el Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que estos resultados son el reflejo de la experiencia y trayectoria política del candidato, mismas que están respaldadas por la ciudadanía.

Respecto de dichos resultados, Judith Ortiz Monroy Presidenta del Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Acción Nacional (PAN), destacó que la campaña fue buena y positiva ya que se presentaron propuestas que lograrán impulsar al municipio, mostrando la experiencia de un candidato empático, lo que se ve reflejado en la aceptación de la ciudadanía.

De igual modo llamó a los sanjuanenses para que el próximo seis de junio, emitan su voto a favor de todas y todos los candidatos panistas, resaltando que San Juan del Río siempre ha realizado jornadas electorales con paz social.

Respecto de esta encuesta emitida por la Máxima Casa de Estudios en la Entidad, la segunda posición la ocuparía Rosa María Ríos con 14.8 por ciento, seguida de Gustavo Nieto Chávez con un 5.9 por ciento, cabe señalar que en la encuesta se aglutinaron los votos del resto de las fuerzas políticas que en conjunto alcanzarían un 9.8 por ciento.

Resalta que el 8.9 por ciento de las personas encuestadas, han decidido no emitir su voto y el 29.3 por ciento restante, no sabe por quién votar o no contestó y las encuestas, números que determinarían que la votación del próximo seis de junio, sí superarían el 50 por ciento de participación ciudadana..

Cabe resaltar que los porcentajes por edad de las personas encuestados por la UAQ son, el 34 por ciento pertenecen al rango de edad de 36 y 50 años, el 33 por ciento personas de entre 21 y 35 años y el 23% de personas de 51 a 70 años, dejando un seis por ciento a quienes están en el rango de edad de 18 a 20 años y cuatro por ciento a mayores de 70 años.