Roberto Cabrera no descarta solicitar un empréstito

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia no descartó la posibilidad de hacer la solicitud de un empréstito para generar mayor infraestructura que contribuye al desarrollo de las familias que habitan en esta demarcación, al subrayar que cuentan con fluidez económica para poder generar un crédito.

Indicó que, aunque todavía no tendría los montos para hacer un requerimiento, se debe resaltar las calificaciones que han obtenido durante su administración, y que se tendría que atender a temas prioritarios como la infraestructura social, obras hidráulicas y otros temas que tienen en proyección.

"No estoy diciendo que ya lo estoy tramitando, pero no estamos cerrados dado las buenas calificaciones que tiene el municipio. Hoy somos perfectos sujetos de crédito con responsabilidad y seriedad, pero para el cierre de año no se va a presentar nada de esto. Tenemos que hacer un ejercicio sumamente bueno".

Refirió que, en primer lugar, espera que se incremente el presupuesto en lo Federal para que pueda haber partidas hacia los municipios, y con base en ellos seguir el análisis de la solicitud de algún crédito, sin embargo, puntualizó que se deberán precisar las necesidades con las que se cuentan y cuáles deberían atenderse prioritariamente.

El mandatario sanjuanense señaló que, también podrían estar buscando, en el caso de generar el empréstito, fortalecer a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y con ello promover obras de saneamiento, pero sobre todo que se pueda conducir el agua tratada hacia el distrito de riego más grande alojado en el municipio, es decir, el 023.

"Obra social, obra de infraestructura, obra de equipamiento urbano y muy probablemente haya por parte de la JAPAM, obra para lo hidráulico, para promover temas de saneamiento, especialmente y a mí me encantaría más la conducción del agua tratada al distrito de riego 023, pero ya veremos".

Finalmente, Cabrera Valencia comunicó que, hay diferentes modalidades para sacar créditos y que, en caso de concretarse, sería responsable con las cantidades para no quedar mal e ir cumpliendo con los pagos que deben generarse.