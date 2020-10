Roberto Cabrera reitera aspiración a la presidencia municipal de SJR

Se respetarán los tiempos electorales, afirmó Roberto Cabrera Valencia, diputado local por Acción Nacional (PAN), quien reiteró sus aspiraciones para participar como candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río.

Esto según los resultados de la empresa encuestadora Consultores en Tecnología para la Ingeniería Social y Política (Cetespo), en donde el PAN ganaría con el 23% de preferencias la presidencia municipal en San Juan del Río, y en segundo lugar, aparecería Morena con el 13% de las preferencias, y posteriormente, el PRI.

Al respecto, Cabrera Valencia celebró que se realicen este tipo de ejercicios y que generan un ambiente para promover la participación de la población en los comicios, además, enfatizó que las encuestas son “fotografías del momento” y la consulta final será el seis de junio cuando se realicen las votaciones.

“Por supuesto que sí, estamos entre quienes levantamos la mano (…) es lo que te puedo decir, tenemos esa aspiración de servir a San Juan del Río”, dijo.

Cabrera Valencia agregó que, lo importante es que se hable de las elecciones y se participe en el proceso el siguiente año, además, descartó que haya contratado a alguna encuesta que lo posicione dentro de las preferencias electorales.

“Yo no tengo ninguna encuesta. Yo no he presentado ninguna encuesta. Yo sé si alguien me considero en una encuesta (…) no es mi tema”, puntualizó.