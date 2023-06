Robos azotan Santa Matilde, afirman vecinos

Una ola de robos a casa-habitación ha azotado en lo que va del año la comunidad de Santa Matilde, en San Juan del Río, pues de manera mensual se llegan a registrar hasta 10 incidencias de este delito, situación que mantiene en alerta a quienes ahí habitan, afirmaron vecinos de este sitio, quienes por temor a represalias decidieron mantener en reserva su identidad.

Indicaron que durante el primer semestre de 2023 se ha observado un incremento considerable en los robos a casa-habitación, esto respecto a años anteriores, cuando las incidencias no eran tan frecuentes. Dijeron que algunos de los robos se han cometido a plena luz del día, cuando los habitantes salen a realizar sus labores diarias y dejan solas sus viviendas.

“Lo que se está complicando mucho aquí es el tema de los robos, hay mucha delincuencia, mucho robo a casa-habitación. Entonces, sí es complicado dejar ya tu casa sola, porque ya no sabes si se van a meter o no, porque hasta en el día se han metido (…). Yo creo que sí ha habido como unos 10 robos al mes y esos son de los que reportan, quién sabe si haya más y que los vecinos no reporten, pero hasta ahorita sí, hemos de andar como en unos 10 al mes”, comentó una vecina del lugar.

Añadió que los objetos que con mayor frecuencia sustraen las personas que cometen este delito son bicicletas, herramientas y electrodomésticos. Asimismo, dijo que algunos de los afectados se han dirigido a la Fiscalía General de Estado (FGE) de Querétaro para interponer las denuncias correspondientes y tratar de buscar castigo para aquellos que a través de sus actos dañan el patrimonio de los demás.

En ese sentido, señalaron que se tienen identificados a algunos de los sujetos que comenten este delito. Afirmaron que se trata de personas que presentan graves problemas de drogadicción y que a través de estas acciones buscan recursos que les permitan adquirir las sustancias que consumen. Añadieron que son personas tanto de Santa Matilde, como de las colonias que se han asentado en los alrededores de la comunidad.

