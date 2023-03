Rufina rechaza responder a Juan José Jiménez

Las diferencias se discuten al interior del partido, aseveró Rufina Benítez Estrada, presidenta del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Querétaro, luego de los señalamientos del legislador morenista Juan José Jiménez en torno a que la dirigencia requiere de un espíritu más combativo y competitivo en la entidad.

La presidenta del partido señaló que no entablará conversación sobre el tema de forma mediática, debido a que Morena cuenta con órganos internos y estatutos que señalan que no deben realizarse polémicas.

“En el caso de las declaraciones del diputado Juan José, en ese aspecto el partido tiene sus órganos internos, no vamos a polemizar, yo no voy a entrar a esa cuestión. Eso lo vemos al interior, lo vuelvo a comentar: Morena tiene sus órganos internos, y por estatutos no se pueden ventilar polémicas del partido”, mencionó.

Sin embargo, aseveró que Morena sí tiene presencia en Querétaro bajo una visión de trabajar con la militancia y simpatizantes en las comunidades, e insistió en que no entrará en confrontaciones.

“Nosotros tenemos esta visión de más territorio y menos oficina. Estamos trabajando con la base de los municipios y comunidades, directamente con la gente. Hay visiones, yo tengo esta visión de que es más el trabajo a ras de tierra con la militancia y simpatizantes más que mediática”, añadió.

Detalló que todos los fines de semana se han realizado actividades en distintas plazas públicas del estado, en las que se ha observado una buena aceptación de la ciudadanía al partido, por lo que enfatizó que el instituto político tiene elementos para convertirse en la primera fuerza política de Querétaro.

“Morena puede ser la primera fuerza política en el estado; lo digo con toda honestidad: pensé que era difícil en Querétaro por la larga tradición PRI-PAN; sin embargo, vemos a la ciudadanía molesta y que confía en Morena y en lo que el partido pueda hacer en las elecciones del próximo año”, subrayó.