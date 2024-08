San Juan del Río es tercer lugar en desaparecidos

De acuerdo con estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero al 6 de agosto de este 2024 se han registrado 79 personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Querétaro. Información vertida en la base de datos señala que las incidencias se concentran en 10 de los 18 municipios que conforman la entidad.

Según las cifras oficiales del RNPDNO, los tres municipios que han tenido el mayor número de incidencias durante este año son Querétaro, con 50 casos lo que representa el 63.2 por ciento del total; le siguen El Marqués, con un acumulado de ocho; y San Juan del Río, donde cinco personas se mantienen en calidad de desaparecidas y no localizadas.

Del total de personas registradas como desaparecidas y no localizadas en la entidad, el 70.8 por ciento son reconocidas como hombres, mientras que el 29.1 por ciento son identificadas como mujeres. Además, se señala que todos los que se encuentran en esta condición son de nacionalidad mexicana.

Según la información consultada, el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas en el estado se ubica dentro del rango de edad de entre 15 y 39 años. Ahora bien, durante el primer trimestre de este año se reportaron 26 casos; de abril a junio se contabilizaron 35. En tanto, durante julio se registraron 16 personas desaparecidas; de hecho, este mes fue el periodo con el mayor número de incidencias. Al 6 de agosto se contabilizaban dos casos.

Por otra parte, del total de casos registrados, 78 de ellos se ubican en la categoría de personas desaparecidas. De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares Y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, una persona desaparecida es aquella “cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito”.

Cifras oficiales del Registro. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Solo un caso es catalogado como personas no localizadas. Según la ley antes referida, una persona no localizada es aquella “cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito”.

Asimismo, la información de la RNPDNO indica que del 1 de enero al 6 de agosto de este año se han localizado a 74 personas, de las cuales 66 de ellas fueron encontradas vivas, mientras que ocho de ellas fueron halladas sin vida.

Finalmente, se explica que El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, es una herramienta de búsqueda, administrada y coordinada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), que recopila y organiza información sobre personas desaparecidas o no localizadas.