San Juan del Río está libre de dengue

El municipio de San Juan del Río se encuentra libre de dengue dado que la Secretaría de Salud del estado de Querétaro (Sesa), ha registrado el mayor número de casos en municipios como Querétaro, Tolimán y Peñamiller.

De acuerdo al subcoordinador general médico de la Sesa, Francisco José Rivera Pesquera, actualmente se tienen 593 casos en todo el estado, de ellos, 194 se concentran en la capital queretana, 135 en Tolimán y 119 en Peñamiller, no obstante, 59 con ciertos signos de alarma y ocho graves.

Local Querétaro, aún sin IMSS Bienestar

Por lo anterior, el funcionario médico exhortó a la población a prevenir casos de este tipo mediante limpieza de cacharros donde pueda reproducirse el mosquito transmisor, pues actualmente es la época en la que aparece el vector.

“En cuanto al dengue tenemos 593 casos actualmente, en Querétaro 194, en Tolimán 135, en Peñamiller 119, de los 593, 526 son no graves, 59 con ciertos signos de alarma y solo ocho graves, de San Juan del Río no hay alarma, no figura”, dijo.

Precisó que, de enero a julio de 2024, las acciones de control de esta enfermedad que realizaron las brigadas de vectores trabajaron en 57 localidades, teniendo un concentrado de 28.25 toneladas de cacharros.

Francisco José Rivera Pesquera, subcoordinador general médico de la Sesa. Foto: Rosalía Nieves / El Sol de San Juan del Río

“De la misma forma, se ejecutaron acciones de control de larvas en 32 mil 794 casas y 95 mil 122 depósitos, protegiendo a 91 mil 580 habitantes de varios municipios, por lo que se efectuó rociado intradomiciliario a seis mil 851 casas, protegiendo a 36 mil 824 habitantes, se realizó fumigación espacial en diez mil 458 hectáreas; se colocaron 18 mil 622 ovitrampas en localidades de riesgo, con recolección de 85 mil 875 huevecillos”.

Finalmente comentó que ante un caso probable de dengue, se inicia con el protocolo por parte del personal de Salud, a fin de darle seguimiento epidemiológico y realizar la búsqueda intencionada de casos, al mismo tiempo, las brigadas de vectores realizan recorridos casa por casa para vigilar que no haya criaderos de moscos y efectúan acciones para eliminar al agente transmisor, por lo que se pide a la población permitir el acceso al personal, el cual asiste con identificación y uniforme para trabajar en las áreas en las que se localiza riesgo.

➡️ Únete al canal de Diario de Querétaro en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Ya sabemos que es lava, tapa, voltea y desecha, esto con los cacharros, que no se acumule líquido, se han hecho campañas de descacharrización y vamos dentro de todo bien”.