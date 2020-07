San Juan en el tercer lugar con menor transparencia por error

Por un error cometido en la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, San Juan del Río fue señalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como el municipio que ocupa el tercer lugar con menos transparencia a nivel nacional, reconoció el alcalde, Guillermo Vega Guerrero.

En mayo, la SHCP dio a conocer información concluyente sobre la implementación del modelo de presupuesto basado en resultados, uno de los parámetros para calificar la transparencia y desempeño presupuestal en estados y municipios del país, del que derivó que San Juan del Río es el tercer municipio que menos avanzó en la implementación de dicho modelo.

Al respecto, el presidente municipal señaló que el llenado del cuestionario enviado por la SHCP para el estudio, estuvo a cargo de una persona no capacitada, por lo que debido a este error se contestó de manera deficiente y contradictoria.

“No es una auditoría, son cuestionarios que mandan de manera aleatoria y aquí en San Juan cometieron el error, o cometimos el error, de poner a contestar a un pasante, no tuvo la agudeza de contestar de manera concreta y por eso fue que el cuestionario fue calificado como deficiente y por eso nos mandan a los peores lugares, lo quisieron manejar como un tema de obscuridad y de malos manejos”.

Dijo que en el formulario no se cuestiona el uso de montos económicos, sino la forma como se llevan a cabo los procesos internos, después de esta experiencia espera recibirlo de nueva cuenta en este año y hacer una mejor contestación.

“Fue contestado mal y la verdad es que eso hace que Hacienda, en este informe que da, hable de que San Juan contestó de manera deficiente, hacen un ranking, me preocupó mucho, ya entendí la naturaleza del trámite, no es una auditoría, no es algo vinculante, no es algo grave, salvo el raspón que se lleva uno por andar poniendo esas notas, fue una contestación deficiente que no aportó los elementos necesarios para que nos califiquen”.