San Juan es prioridad en mi gobierno: Kuri

El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, dio a conocer que, para su gobierno, el municipio de San Juan del Río es prioridad, y que ha quedado constatado mediante las acciones que se han hecho durante el primer año de su administración, pero que, para el siguiente año, se proyectan grandes anuncios.

En su paso por esta ciudad, comentó que, en estos primeros 12 meses de su gobierno, ejecutaron mil millones de pesos, en comparación con 500 millones que se destinaron con la administración estatal pasada, razón por la que, subrayó seguirá trabajando en sinergia con el gobierno que encabeza Roberto Carlos Cabrera Valencia.

Destacó que, se tiene previsto para el próximo año, una inversión para la modernización del mercado Reforma, que se localiza en el centro de la ciudad, el cual data de hace más de tres décadas, pero que debe adecuarse a la realidad actual, aunado a que, aseguró, viene más para la seguridad de los sanjuanenses.

“Estamos revisando, estamos platicando, yo hice un acuerdo y una promesa de campaña en el mercado Reforma, al mercado Benito Juárez ya lo tengo esta semana que viene y seguir apostándole a San Juan del Río. En este año fueron mil millones a San Juan del Río, para que vean que San Juan es prioridad para mi gobierno”.

En este tenor, Kuri hizo mención que, para el proyecto de la vicefiscalía, el punto que sería más conveniente sería para que su instalación fuera en San Juan del Río por la ubicación geográfica que tiene, y que avizoran la construcción de salas de juicios orales para Tequisquiapan.

PRESUPUESTO

Al cuestionar al gobernador del estado, sobre los temas del presupuesto para el próximo año, dijo que apenas este sábado sostuvo una reunión con el secretario de Finanzas, pero no adelantó que áreas podrían tener aumento, más que la de Seguridad y para la Fiscalía General del Estado.

“Tuve una reunión en la mañana con el secretario de Finanzas, estuvimos viendo cuáles son las prioridades, no quisiera adelantar mucho, estamos viendo también cómo vienen las participaciones federales, no quisiera adelantarme hasta no tener más completo cómo viene el próximo año, hay que tomar en cuenta que la inflación ha estado complicada”, indicó.