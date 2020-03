Sancionarán aumento injustificado a la tortilla

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que los abusos por aumento en el precio del kilo de tortilla de maíz pueden ser sancionados hasta con el 100 por ciento del valor de las ventas, pues aseguró que no hay justificación para incrementar el costo de este producto.

A través de un comunicado de prensa, la Profeco señaló que si bien una asociación de productores anunció incremento, no representa a la generalidad, pues en el país hay más de 100 agrupaciones en esa industria y no existe pretexto para subir el precio de este producto, ya que el costo del maíz no ha aumentado, ni del transporte, que tiene influencia directa, incluso hay baja en el precio de la gasolina.

“En el momento que se consiente un aumento injusto, otros productores seguirán el mal ejemplo, por lo que se hace un llamado a los consumidores para no comprar el producto donde hay abuso; es mejor reportarlo y comprar en otra tortillería que no esté abusando”.

El precio promedio del kilo de tortilla a nivel nacional es de 15 pesos con 80 centavos, de acuerdo al monitoreo del programa Quién es Quién en los Precios. Los consumidores deben tomarlo como precio de referencia para evitar abusos.

La dependencia federal insta a denunciar abusos a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y del correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx

En el caso del precio del huevo, la Profeco señaló que este producto tuvo un aumento durante enero y febrero, pero se trata de un incremento estacional, ya que en temporada de frío sube ligeramente su precio.