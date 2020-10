Se debe insistir en la llegada de nuevas inversiones a San Juan: Roberto Cabrera

Como parte de su gira por las empresas de San Juan del Río, el diputado local por el IX Distrito, Roberto Cabrera Valencia dijo que en la demarcación debe prevalecer la vocación industrial, por lo que se deben generar las condiciones para la instalación de inversiones.

En su paso por Morgan Advance Materials, expresó que la activación de la industria es uno de los mayores desafíos, toda vez que la crisis económica mundial ha pegado a todos los sectores, sin embargo, se debe confiar en que será el mayor motor de la reactivación y el generador de empleos.

Por lo anterior, expuso que se necesitan acciones de política pública y acciones legislativas para salir adelante, al asegurar que las leyes deben impactar en el beneficio de cada sanjuanense, y que se necesitan liderazgos experimentados que demuestren eficacia para enfrentar los retos.

“A lo largo de 11 días hemos recorrido diversas empresas, colonias y localidades y la preocupación es la misma, es no tener certeza sobre la estabilidad económica, me he sentado a la mesa a platicar con muchas jefas de familia y con hombres trabajadores, y la incertidumbre no son los datos macroeconómicos, es la posibilidad real de llevar día a día un ingreso que garantice los alimentos de su familia”.