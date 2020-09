Se manifiestas en contra de los feminicidios en Tequisquiapan

Mujeres del municipio de Tequisquiapan se manifestaron en el centro de la ciudad para exigir justicia por el feminicidio de Noemi “N”, ocurrido el pasado viernes en la comunidad de San Nicolás y pedir a las instancias correspondientes mejores protocolos de actuación ante dichos casos.

Las manifestantes comenzaron a reunirse poco antes del medio día en el primer cuadro de la ciudad pera exigir mejores sistemas de seguridad al no ser el primer caso que se ha presentado en dicha localidad, en este caso una menor de 17 años de edad.

Local La mujer y su importancia en la sociedad

Con cartulinas y lonas con leyendas que a texto decían: “Somos el grito de las que ya no están”, “Todas somos Noemí”, las mujeres colocaron flores y velas en la explanada del jardín Miguel Hidalgo, haciendo referencia a las mujeres asesinadas y que no es el primer caso que se presenta en el Pueblo Mágico.

Durante un rato permanecieron cantando al unísono “No me cuidan los policías, a mi me cuidan mis amigas”, así como “Tranquila Noemi, aquí están sus hermanas, tranquila Noemí”, para pedir alto a la violencia contra las mujeres, indiferencia, no más acoso laboral y sexual y justicia para aquellas que han sido asesinadas o desaparecidas.