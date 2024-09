Se ratifica mandando popular, dice Cabrera

La resolución de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que valida la elección de San Juan del Río, es la ratificación del mandado popular y el fortalecimiento de la democracia en el municipio, afirmó el panista Roberto Cabrera Valencia, quien fue reelegido para encabezar el Gobierno Municipal durante el periodo 2024-2027.

Afirmó que el fallo de la Sala Regional Toluca es una ratificación más de la victoria que consiguió en las pasadas elecciones del 2 de junio, esto luego de que Morena interpusiera varios recursos para buscar la anulación de los comicios de San Juan del Río. En ese sentido, Cabrera Valencia señaló que durante este proceso se tuvo un respeto a las instituciones y sus decisiones.

“Nosotros tuvimos dos cosas. En lo personal, respeto a las instituciones (…). Cuando las cosas se hacen bien, legalmente y democráticamente, que son los dos valores que hoy se ponderan en la Sala Regional de Toluca y que ponderó el Tribual Electoral del Estado de Querétaro, se dan estos resultados. ¿Qué nos costó a nosotros? Mucho trabajo, convencer a la ciudadanía y tener un histórico de 55 mil 217 votos”, comentó.

Asimismo, aseveró que dentro de su carrera política no se había enfrentado a una campaña con las características que se observaron. Además, afirmó que quien promovió la anulación de la elección se caracterizó por la falta de respeto y civilidad durante las campañas. Fue el ex candidato de Morena, Juan Alvarado Navarrete, quien interpuso recurso ante diversas instancias.

“Yo no me había enfrentado a una campaña tan sucia (…). Hay que decirlo, nadie se puede beneficiar de su propio dolo, porque los argumentos por los que querían anular la elección era parte de lo que pedían, o quitarnos casillas donde habían cometido delitos electorales, ese no podía ser el argumento para darle el beneficio a otro candidato, que por ciento hizo las cosas muy mal. Totalmente falto de respeto y civilidad, de estar a la altura de San Juan del Río”, dijo.

Manifestó que, pese a la resolución emitida el miércoles 18 de septiembre, el proceso electoral de San Juan del Río no concluye todavía y reconoció que, aun después del fallo en la Sala Regional Toluca, pueden interponerse otros recursos ante la Sala Superior del TEPJF. Ante ello, afirmó que está preparado para enfrentarlo y que existe la confianza de que su victoria se vuelva a ratificar.

“¿Qué puede venir? Nos decían, efectivamente, tal vez la Sala Superior, que restan solamente 12 días para tomar protesta y que estaremos muy atentos e informándoles qué es lo que pasa, si es que se van a esta instancia”, apuntó.