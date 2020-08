Se reduce flujo de indocumentados por Tequisquiapan

El flujo migratorio proveniente de Centroamérica se redujo de manera significativa en los últimos meses, esto es atribuible a la emergencia sanitaria por el Covid-19 que se vive a nivel mundial, informó el presidente de la Estancia del Migrante “González y Martínez A.C.”, Martín Ríos Martínez.

Refirió que el paso de migrantes por el municipio de Tequisquiapan descendió, tradicionalmente se registraba en promedio entre cuatro y cinco mil indocumentados de forma mensual, sin embargo, por esta situación han sido entre 800 y 900 cada mes.

Aseguró que desde marzo se empezó a registrar el descenso del flujo migratorio, por lo que hasta junio se empezó a regular el tránsito de los migrantes provenientes de Centroamérica a bordo de los vagones del tren de carga, con el fin de llegar a la frontera norte del país para intentar cruzar hacia Estados Unidos.

La Estancia del Migrante “González y Martínez A.C.” busca continuar apoyando a los migrantes que por esta zona crucen, por ello diariamente se tiene listos los alimentos y cobijo en dado caso para ofrecer apoyo a dicha comunidad migrante.

“Apenas en julio se empezó a mejorar el paso de migrantes, no estaban pasando como de costumbre los hacían, estuvimos registrando 800 y 900 migrantes, ya este mes que acaba de terminar ya fueron muchos más pero no sabemos bien porque ha sido todo esto, puede ser que por la situación sanitaria que hay no se sabe bien”.