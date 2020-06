Se termina tiempo para recoger cartilla militar

El secretario general del Ayuntamiento del municipio de Tequisquiapan Mario Dorantes Nieto llamó a los jóvenes de esta localidad que tramitaron su cartilla militar, a recoger el documento oficial antes de que concluya este mes, ya que se tiene previsto por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la incineración de estos documentos.

Aunque no precisó el número de trámites que se registraron, aseguró que en el Pueblo Mágico se cuenta con buena participación, sin embargo, no todos acudieron a recoger el documento y tienen hasta el 30 del mes en curso para acudir a la 17 Zona Militar ubicada en la carretera Tlacote kilómetro 1.5, colonia San Antonio de la Punto Querétaro, ya que los documentos que no se recojan serán quemados.

Local Vivales abusan de necesidad por pandemia

Mencionó que el horario en el cual podrán recoger el documento en dicha zona militar, es de las 8:00 am a las 13:00 horas, por ello insistió en que durante los próximos días aprovechen los jóvenes que realizaron este trámite, para evitar quedarse sin su documento.

“Soy Secretario de la Junta Municipal de Reclutamiento y este aviso es de suma importancia para que recojan el documento los jóvenes que tramitaron la cartilla, ya que después del 30 de junio si no se recogieron se procederá a incinerar los documentos”.

Finalmente reconoció que en el municipio tequisquiapense se cuenta con una importante participación de jóvenes solicitantes de la cartilla militar, por ello la importancia que aprovechen y acudan a recoger el documento tras haber cumplido con sus obligaciones militares en situación de encuadrados y a disponibilidad.