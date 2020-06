Secretaria de Morena denuncia violencia

La secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María del Rosario Susana Soto Vieyra denunció ser víctima de acoso y violencia política al interior de este instituto tras registrar varios actos que lo único que ocasionan es vulnerabilidad en su persona.

Expresó que uno de los casos más recientes fue el lunes pasado, en un donde un grupo de consejeros estatales del partido morenista arribaron a las puertas de su domicilio particular para exigir la documentación de los ingresos y egresos, violentando de esta manera el artículo 32 inciso C de los estatus de este organismo político y aunque este hecho no trascendió a más deja como resultados violencia política y de género.

Local Exigen auditoría en Morena

“La documentación financiera del partido es de suma importancia y relevancia, por lo cual no puede estar a merced de personas que no tengan potestad de la misma, ya el partido sufrió pérdidas documentales durante la toma de la sede estatal en diciembre del 2017, el resguardo de papelería y documentación financiera esa debida y formalmente protegida de acuerdo a las leyes y reglamentos partidarios y de fiscalización del INE”.

Soto Vieyra informó que de este hecho tiene conocimiento la Secretaría de Finanzas del CEN de Morena, instancia que estará llevando a cabo las auditorias necesarias para transparentar los ingresos y egresos de Secretaría de Finanzas del CEE Del partido morenista y evitar especulaciones por parte de algunos integrantes de este partido.

Finalmente, comentó que la información de las actividades efectuadas al interior de esta Secretaría de Finanzas pueden ser dadas a conocer siempre y cuando sean solicitadas a través de las vías y canales adecuados, no irrumpiendo en el domicilio particular para exigir la entrega de la documentación.