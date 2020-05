Secretaría del Trabajo inspecciona a empresas

En lo que va de la emergencia sanitaria por Covid-19, la Secretaría del Trabajo del estado de Querétaro sólo ha hecho una inspección a una empresa de San Juan del Río, inspección derivada de una denuncia por desacató a medidas sanitarias preventivas, señaló el titular de la dependencia, Mario Ramírez Retolaza.

Detalló que en lo que va del año, esta dependencia ha llevado a cabo 110 inspecciones en todo el estado por el tema de Local Acumula San Juan 54 casos de Covid seguridad e higiene, de las cuales 56 han sido a partir del 23 de marzo, fecha en la que se hace la declaratoria de emergencia sanitaria.

Local Acumula San Juan 54 casos de Covid

De las 56 inspecciones, 52 fueron en centros de trabajo no esenciales, es decir, empresas que debieron cerrar. En cuatro se revisó las condiciones generales de trabajo, 14 suspendieron labores con la sola presencia de las unidades de inspección, 12 no suspendieron, por lo que se dio aviso a las autoridades federales, ya que puntualizó, en casos donde se identifica la operación de empresas no esenciales se canaliza el reporte a las autoridades federales que tienen la facultad de suspender o clausurar.

Dijo que estas inspecciones a empresas no esenciales se han hecho por denuncia de trabajadores, por lo que en San Juan del Río sólo se ha presentado un reporte referente a una empresa del sector de la construcción.

“En San Juan del Río tenemos una empresa, hecha la inspección, insisto, a través de denuncia, es una empresa que se dedicaba al sector de cemento y concretos, ésta fue ya inspeccionada”.