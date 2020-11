Sector acuícola de Querétaro en su peor crisis

El presidente de Unión de Productores Acuícolas y Pesqueros del estado de Querétaro, Luís Felipe Gómez Ugalde dio a conocer que solo 600 toneladas de pescado se producen anualmente en la entidad, cantidad que representa el cincuenta por ciento menos que en años anteriores.

Abundó que hace cinco años se tenía una producción al doble en el estado a través de embalses importantes, sin embargo, los fenómenos meteorológicos, así como falta de apoyos para este sector han provocado una caída del sector al grado de producir cada vez menos.

Indicó que San Juan del Río es una de las localidades en donde se cuenta con importantes vasos hídricos para la actividad acuícola, pero ante la falta de desazolve, la baja captación de agua, así como falta de apoyo del gobierno han golpeado fuertemente a esta actividad productiva.

“No hay una inversión del gobierno, todo lo que había para incentivar la producción, los proyectos, para incentivar la modernización en las presas, no hay nada, hay una crisis en nuestros productores acuícolas sobre todo San Juan del Río, hay cero inversiones, no hay repoblamiento de los embalses y esto te genera que no haya reproducción y por consecuencia, que no haya pesca”.

Finalmente, aseguró que este sector se encuentra seriamente afectado por diversos factores, por lo que se espera contar con el apoyo del gobierno en sus diferentes niveles en aras de incentivar y mejorar la actividad, toda vez que Querétaro cuenta con distintos embalses para una buena actividad pesquera.