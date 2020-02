Sector ganadero en severa crisis

El presidente de la Confederación Campesina de Usuarios del Agua en Querétaro A.C., (Concuaq), Francisco Javier Perrusquia Nieves, apuntó que una importante reducción de animales en los hatos ganaderos del municipio se prevé, debido a la crisis ganadera que se tienen en la localidad.

Indicó que al finalizar el 2019 el sector empezó a presentar las primeras afectaciones tras la escasez de agua y alimento por lo que muchos productores pecuarios como medida preventiva iniciaron con la venta de animales a bajo o bien, su sacrificio, por lo que de aproximadamente unas 15 mil cabezas de ganado que se tienen de bovino, se espera que haya un descenso del 20 por ciento.

Local A la baja ganado productor de leche

Precisó que en las zonas de agostadero está casi agotadas las pasturas, mientras que en los bordos de abrevadero no se tiene el mínimo almacenamiento, por ello aseguró que la situación ganadera no se encuentra nada estable para continuar con los hatos ganaderos estables.

“Hay una seria crisis en el campo, los animales casi siempre andan en el agostadero porque para el productor es un importante soporte económico para mantener sus animales, pero no hay alimento, no hay agua en los bordos de abrevadero, con que los mantienen, no hay pastura y las pacas realmente están por las nubes”.

Local PEF dejará indefensos a ganaderos del país

Por lo anterior, agregó que el panorama para este sector no es nada alentador para este año, por ello distintas estrategias se han tenido que implementar con el fin de evitar más pérdidas por la muerte de ganado por los estragos de los diversos fenómenos meteorológicos.