Segob no permitirá zonas de tolerancia 

En el municipio de San Juan del Río, no se van a permitir las zonas de tolerancia, refirió Bibiana Rodríguez Montes, secretaria de Gobierno, al mencionar que, es el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), quien ha tenido acercamientos con las trabajadoras sexuales para buscar la forma de que tengan otra oportunidad de empleo.

Dijo que es en la zona del jardín Fundadores, en el centro del municipio, en donde se ha visto principalmente a quienes se dedican a esta actividad, sin embargo, la funcionaria declaró que las plazas y jardines deben ser para la recreación y esparcimiento de las familias, principalmente.

Local Trabajadoras sexuales, oficio en la obscuridad

“En San Juan del Río no vamos a permitir zona de tolerancia, creo que las plazas públicas son en general para el esparcimiento de las familias, para que salgamos todos y yo reitero que, en este momento no podemos decir que existan como tal, me han preguntado, pero en realidad a través del IMM se hacen las mesas de trabajo”.

A pesar de ello, manifestó que quienes se han encargado de generar el vínculo con las trabajadoras sexuales, es el personal del IMM, para dar pauta a inquietudes que puedan llegar a tener.

“Se establecieron unas mesas de trabajo con el Instituto Municipal de la Mujer, en donde a través del IMM se pueden ofrecer algunas alternativas, sobre todo para las personas que están desarrollando este oficio y que ellas puedan hacer una actividad distinta de acercarles ciertos elementos”, estableció.

ORGANIZACIÓN

Apenas en marzo, Mónica Mendoza, activista e integrante de la agrupación de “Mujer Libertad” dio a conocer que, tan solo en San Juan del Río, laboran alrededor de mil 500 mujeres y mujeres trans en este sector, el cual tiene mayor visibilidad en el Jardín Fundadores y a espaldas de la Parroquia de Nuestra señora de Guadalupe, en el Centro Histórico.

Además de que, a pesar de que no se han generado problemáticas entre ellas por el momento, en declaraciones anteriores, el presidente municipal expuso que se podría regular al sector, tomando en cuenta esquemas que han funcionado en la capital del estado de Querétaro.