Seguridad Pública no tiene presencia en la comunidad El Mirador

Habitantes, quienes solicitaron el anonimato, de la comunidad de El Mirador, en San Juan del Río, denunciaron la nula presencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) ante los llamados que realizan. Señalaron que al hacer algún reporte a la línea de emergencias 911, los operadores mencionan que enviarán a las patrullas. Sin embargo, nunca llegan.

Detallaron que esta situación lleva dos años, tiempo en el que no ha habido presencia de la policía municipal a pesar de reportar las diversas incidencias que se registran en la localidad, como robos a casa-habitación, riñas, alteraciones al orden público e incluso presencia de vehículos sospechosos ajenos a la comunidad que recorren la calles durante las madrugadas.

“Nosotros como comunidad, cuando llegamos a necesitar el apoyo de alguna unidad de la policía municipal y hacemos el reporte al 911, siempre nos dicen lo mismo, que nos van a canalizar a la unidad más cercana, pero así pueden pasar tres o cuatro horas, incluso nos podemos amanecer esperando la unidad y nunca llega.

“Una vez se llegó a detener a un ratero y pues los policías nunca llegaron a pesar de que se les mencionó que ya teníamos detenida a la persona involucrada”, mencionó una mujer que pidió omitir su nombre.

Expresaron que la nula presencia de la policía municipal en la comunidad es una situación que les preocupa sobremanera, especialmente ante la presencia de vehículos sospechosos. Puntualizaron que detectaron el ingreso de dichos vehículos aproximadamente hace un año y medio. Desde esa fecha, dijeron, en varios puntos de El Mirador se escuchan detonaciones de arma de fuego.

Comentaron que estos hechos han sido reportados a la línea de emergencia 911. No obstante, expresaron, siempre obtienen la misma respuesta y las patrullas no se hacen presentes para atender dichos llamados.

“Consideramos que sí deberían de hacer caso a nuestro llamado, ya que no solamente es cualquier caso de un borrachito que por ahí ande escandalizando, por ejemplo, sino que también tenemos presencia de vehículos sospechosos que no son de la comunidad, no los ubicamos y pues a altas horas de la noche están por aquí dando rondines. A la población no nos han hecho nada, pero desde que han entrado estos vehículos se han escuchado detonaciones de armas en diferentes partes de la comunidad”, aseguró un hombre.

De igual forman, explicaron que de enero a la fecha, en El Mirador han registrado cinco robos a casa-habitación y tres riñas, incidencias que han sido reportadas a la línea de emergencias, sin que unidades de esta corporación hayan acudido al lugar de lo sucedido.

Finalmente y ante ello, pobladores de esta comunidad solicitaron a las autoridades tomar en cuenta los reportes de sus denuncias, pues consideran que durante la administración pasada y la actual han sido olvidados en materia de seguridad.

“Le dan el mayor apoyo a las comunidades más grandes y pues las comunidades chicas nos quedamos en el olvido o en espera, a ver hasta cuándo llega una unidad o algún tipo de apoyo por parte de ellos”, mencionó una mujer de la tercera edad.