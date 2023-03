Señalan baja en ventas por reubicaciones

Por las constantes reubicaciones que han tenido los comerciantes de antojitos mexicanos en el centro de San Juan del Río, estos han registrado una baja en sus ventas de hasta el 70 por ciento, dio a conocer la líder de la Unión 2 de Noviembre y Fiestas Tradicionales, Teresa Paredes López.

Señaló que a partir de este fin de semana 16 comerciantes se instalarán sobre Antigua Calle Don Eusebia Barrio de San Juan, ubicada a un costado de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, a unos cuantos metros de donde estaban a inicios de año.

Refirió que esta es la segunda reubicación que tienen en lo que va de 2023, toda vez que semanas atrás fueron trasladados a un costado del Jardín Fundadores. En su momento, el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, afirmó que dicha reubicación se debía a una petición que había realizado personal de la Parroquia de Nuestra Señora Guadalupe.

“En los movimientos, siempre las ventas caen mucho. Caen un 60, 70 por ciento. Ahorita vamos a esperar, allá (en el Jardín Fundadores) apenas nos estábamos acreditando. Ahora, otra vez de este lado, pues no estamos tan lejos de donde estábamos la primera vez, pero esperemos que nos vaya bien; siempre hay que estar con mucho optimismo que a los comerciantes les vaya bien, donde sea que los pongan a trabajar, mientras sea en el centro de San Juan del Río, esperemos que estén bien”, comentó.

Detalló que las ventas se empiezan a recuperar una vez que las personas vuelven a identificar dónde se localizan estos comerciantes que de manera tradicional han vendido pambazos, gorditas, enchiladas, sopes, pozole, entro otros alimentos.

Si bien reconoció y agradeció el apoyo del alcalde Cabrera Valencia para permitir que los comerciantes sigan vendiendo en el centro de San Juan del Río, afirmó que no se realizaron las mesas de trabajo para informar sobre esta reubicación, sino que solo se dio la orden de que fueran trasladados a la vialidad antes mencionada.

“Hasta el momento de laguna manera, también le doy las gracias al presidente municipal que no se les está negando el derecho a trabajar, que les está dando un espacio para que mis compañeros sigan trabajando (…). A mí solamente me dieron la orden de que se iban a poner a trabajar acá. No se hicieron las mesas de trabajo, las mesas de información con los líderes cómo lo había planteado el señor presidente, pero bueno, nosotros acatamos la orden porque al fin y al cabo el municipio es el municipio”, mencionó.

Finalmente, dijo que cada comercio que se instala durante los fines de semana brinda trabajo a más de cinco personas, de manera que representa una fuente de ingresos para varias familias sanjuanenses, de ahí la importancia de permitirles dejarlos trabajar en las calles céntricas de la ciudad.