Señalan deficiencias en transporte público de El Coto

Las condiciones del servicio de transporte público que cubre las rutas de las comunidades de El Coto y Santa Isabel El Coto son deficientes, toda vez que los choferes de estas unidades no respetan los horarios establecidos, manejan a exceso de velocidad e incluso mientras van utilizando el teléfono celular, afirmaron vecinos de ambas localidades, quienes decidieron omitir sus nombres por temor a represalias.

Indicaron que los problemas en el servicio del transporte público son constantes, especialmente el relacionado al tema del horario, toda vez que los conductores de estas unidades no respetan las horas de salida en las respectivas comunidades lo que ha provocado que tanto trabajadores como estudiantes no puedan llegar a sus destinos, lo que a su vez les genera inconvenientes.

Local Trasporte deficiente y costoso, se quejan

“Pareciera que no tenemos horarios de transporte, pasan a la hora que ellos quieren, para mí esa es la principal molestia. Bajan a la hora que quieren, luego los niños y los trabajadores se quedan esperando casi una hora entera para ver a qué hora se les antoja pasar y pues cuando pasa ya se les hizo tarde a todos, los niños llegan tarde a las escuelas y pues quien trabaja también. Por ejemplo, los de las fabricas pierden en bono que les dan”, comentó una habitante de El Coto.

Refirió que otra de la situación que se presenta en el servicio de transporte público es el relacionado a la labor que desempeñan los operadores de las unidades, toda vez que, aseguraron, estos viajan a exceso de velocidad y en ocasiones muestran una actitud prepotente hacia los pasajeros. De igual forma, añadieron que algunos choferes utilizan sus teléfonos celulares mientras realizan el trayecto de San Juan del Río a estas comunidades.

Detallaron que la ruta de este transporte público cubre tres comunidades que son Arcila, El Coto y Santa Isabel El Coto, lo que genera que haya saturación en las unidades por la alta demanda que se presenta.

“Sube la gente que vende la tierra allá en San Juan con todos sus bultos, entonces pues ocupan mucho espacio como si de verdad cupiéramos todos. A veces la gente ya no cabe, nos vamos todos apretados y pues eso la verdad es una incomodidad. Yo no sé porque habiendo tanta gente no nos mandan otro camión porque la verdad es que ya es muchísima, no nada más de aquí sino del El Coto y Arcila”, dijo otra lugareña.

Finalmente, indicaron que esperan que las instancias competentes pongan atención en el tema para buscar vías de solución, toda vez que el servicio que actualmente se ofrece es deficiente en varios aspectos. “Si no hablamos no nos van a oír, a ver si las autoridades del transporte se ponen las pilas porque sí ya estamos muy molestos. Habemos muchos que no tenemos carro y nos tenemos que mover en camión, pero si la situación está como está pues qué hacemos”, dijo un vecino.