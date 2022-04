Sentencia a 36 de 92 presuntos corruptos

La Fiscalía Anticorrupción ha logrado la vinculación a proceso de 92 servidores públicos y particulares y han recibido sentencias 36 personas, mientras que el resto ha obtenido el beneficio de suspensión a prueba, afirmó el titular de dicho órgano, Benjamín Vargas Salazar.

Aunque una persona reciba un beneficio de suspensión, este repara el daño, además que fue sometido a una investigación y hubo una vinculación a proceso.

Local Capturan por cohecho a 3 de la Junta Local

“Las otras han obtenido un beneficio de suspensión a prueba, pero que tienen que cumplir con ciertas obligaciones”, aseveró.

Refirió que la mayoría de los casos que han llevado es por cohecho, desempeño indebido del servicio público, desempeño indebido de las funciones públicas, peculado, tráfico de influencia, entre otros.

“Tenemos un alto porcentaje de gente sentenciada”, aseguró.

Recalcó que han logrado obtener 40 millones de pesos por reparación del daño y recuperación en los casos que han judicializado.

Y afirmó que han reportado 10 particulares que han enfrentado procesos judiciales por presuntos actos de corrupción, sin embargo la mayoría de los implicados son servidores públicos.

“Aquí lo importante es que no es solamente para el servidor público porque muchas veces corrupción, es servidor público, sí es servidor público, pero también es particulares y esos particulares deben estar conscientes de que no porque no sean particulares no van a obtener una sentencia”, señaló.