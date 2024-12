Sequía merma ganadería en Tequisquiapan

Derivado de la sequía que se registró en el municipio de Tequisquiapan, los hatos ganaderos de esta localidad se redujeron a la mitad de animales para evitar pérdidas entre el sector pecuario.

El presidente de la Asociación Ganadera Local General de Tequisquiapan (AGLGT), Joel Mejía Santos, explicó que hubo hatos ganaderos con 50 animales que decidieron vender la mitad para evitar pérdidas económicas por la falta de agua en bordos de abrevadero, así como alimento en los potreros.

Local Pozos abatidos pese a las lluvias

“Se redujeron los hatos ganaderos, si tenían 50 reses, muchos se quedaron con 25 reses por la sequía y desde ahí no se logran reponer, esos hatos ganaderos que recurrieron a ello, que quitaron ganado, se siguen tratando de reponer, pero sí ha sido complicado”.

Dijo que el panorama para los ganaderos de esta localidad no ha sido nada alentador desde hace dos años, dado que la falta de lluvias ha desencadenado serias afectaciones, las cuales, afirmó que todavía no pueden ser calculadas, ya que no solo fue en este sector sino en el tema agrícola, por lo que se espera que para el 2025, todo se mejore.

El líder ganadero consideró que las zonas más afectadas por estas condiciones son Santillán, San José la Laja, Bordo Blanco y La Trinidad, pues son zonas consideradas como altamente productoras de carne y leche por las cabezas de ganado que hay en estos lugares.

Local Bordos están al 70 % en municipio

Mejía Santos comentó se han estado gestionando apoyos con distintas autoridades con el fin de mejorar la ganadería en esta localidad, toda vez que por el periodo de estiaje se generaron pérdidas significativas entre el sector, por ello dijo que se está tratando de crear un censo del número de animales productores de carne y de leche que se tienen en esta localidad, a fin de contar con cifras actuales, ya que por la reducción de estos mismos en los últimos meses, dijo que se desconoce la cifra actual.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, dijo que en Tequisquiapan existen distintos cuerpos de agua con un poco de almacenamiento, así como alimento en los potreros para los animales, por lo que se espera tener un mejor año, ya que en este apenas se han estado recuperando.