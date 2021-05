Sequía redujo producción de escamoles

Este año la producción de escamoles se vio reducida en San Juan del Río por la falta de lluvias y grave sequía, dio a conocer la recolectora y vendedora del huevo de hormiga de la comunidad de Santa Isabel El Coto, Mercedes Enríquez Méndez, al asegurar que muy pocos escamoles en este 2021 se lograron obtener.

Tradicionalmente las familias de dicha comunidad, durante los meses de marzo, abril y mayo logran recolectar y comercializar los huevos de hormigas para obtener un ingreso extra, sin embargo, en esta ocasión, muy poco se vio porque en los lugares donde tradicionalmente se producen ya nada se registró.

El producto que es recolectado y comercializado en las principales calles del centro de la ciudad, hoy solo es vendido por tres personas, una de ellas Mercedes Enríquez, quien diario se desplaza desde su comunidad con dos cubetas con capacidad de 12 litros las cuales no trae llenas, pero con la intención de vender el poco producto que encuentra.

Aunque es poca producción la registrada este año, el costo sigue siendo el mismo del año pasado, el litro de escamoles en 500 pesos, por lo que se estima que ya serán los últimos de la temporada ya que cada vez son menos los recolectados por lo menos en dicha comunidad.

“Ahora hubo poca producción por que no llovió, les ha afectado también la situación a las hormigas, ahorita solo estamos viniendo a vender el producto tres personas, no hay más porque no hay producción de escamoles, empezamos desde el 15 de marzo y ha sido muy poco el que recolectamos, por eso hemos estado vendiendo poco a poco”.