Servicios de taxis aumentarán 20%

El último cuatrimestre del año es una temporada buena para taxistas de San Juan del Río, ya que el número de servicios aumenta en hasta un 20 por ciento debido a las múltiples celebraciones que se tienen durante en esta época. La dinámica representa un alivio para la economía del sector, afirmó José Luis, conductor de uno de estos vehículos desde hace más de 10 años.

Refirió que a partir de septiembre el panorama para quienes prestan el servicio de taxi comienza a mejorar, pues la actividad del sector incrementa, teniendo como consecuencia una recuperación en la economía del sector. Detalló que esta dinámica se da debido a los múltiples festejos que se tienen durante estos meses, como las fiestas patrias, Día de Muertos, Buen Fin y las celebraciones decembrinas.

“Incrementan un poco los viajes. Yo creo que como un 20 por ciento, más o menos. Para nosotros es una temporada buena, por el movimiento que hay en las calles, por las fiestas que se vienen. Por ejemplo, las de ahorita de septiembre. Entonces, aunque mucha gente prefiere las aplicaciones, también hay trabajo para nosotros. Son meses donde tenemos muchos viajes, sobre todo del centro hacia las comunidades”, comentó.

Manifestó que esta época del año es la más productiva para quienes se dedican a esta actividad, por lo cual algunos taxistas extienden sus jornadas laborales en busca de tener más viajes. Añadió que en la mayoría de las ocasiones los servicios son solicitados por personas que se trasladan hacia comunidades o colonias que se ubican en la periferia de la cabecera municipal.

Recordó que, desde el 2020, los taxistas han sufrido altibajos, situación que no ha permitido la recuperación total del sector. Incluso, reconoció que el oficio de manejar un taxi ya no deja las mismas ganancias que antes, esto debido a múltiples factores, entre ellos el auge de las aplicaciones móviles que ofrecen el servicio de transporte y los estragos de la pandemia que aún se recienten.

“Hay viajes estos meses, pero la realidad es que andar en el taxi ya no es negocio, ya no es como antes. Como digo, ahorita viene una época muy movida, pero en todo el año esto está muy tranquilo. Ni las vacaciones, ni la feria, ni el regreso a las clases te llenan de trabajo como antes (…). Mucho de esto se debe a las aplicaciones y la pandemia, que vino a cambiar todo. Ya no es el buen negocio que era”, subrayó.

Finalmente, detalló que si bien incrementan los servicios en estas épocas del año, los taxistas también toman precauciones, pues también son meses donde aumenta el riesgo de que sean blanco fácil para asaltos y robos.