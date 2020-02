Seseq atenta por el coronavirus

La directora de Servicios de Salud de la Secretaria de Salud del Estado de Querétaro (Seseq), Martina Pérez Rendón, dio a conocer que hasta el momento cinco personas han sido revisadas por parte de la autoridad de salud tras haber efectuado un viaje a China, nación en donde recordó haberse originado el brote del coronavirus.

Mencionó que la revisión se originó por el antecedente de este viaje, sin embargo, no se identificó sintomatología del posible virus, por tal motivo afirmó no haber casos sospechosos en la entidad, debido a que no se identificaron indicios.

Local Alertan dudosa procedencia de cárnicos

“No hemos tenido casos de coronavirus, ha habido gente que se ha acercado porque viajo a China en diciembre o a principios de enero, pero no tienen síntomas entonces no hemos identificado casos y más bien estamos trabajando en todo el aspecto preventivo de prepararnos de que la gente, nuestros médicos conozcan las definiciones de operaciones de caso para que si llega una persona pues la puedan identificar, estamos hablando de una infección respiratoria y lo hará la diferencia es el antecedente de haber viajado a China en los 14 días previos”.

Aseguró que la autoridad estatal de manera coordinada con la federal se mantiene en continuo monitoreo del brote con la finalidad de atender las indicaciones y recomendaciones de la Secretaria de Salud Federal ante posibles casos sospechosos o confirmados, mientras tanto en Querétaro se espera seguir con los mismos resultados.

Finalmente llamó a la población estar atenta a las recomendaciones de la autoridad sanitaria y estar informada sobre el comportamiento de este virus que si bien no se tiene ningún caso sospechosos en el estado, las autoridades se mantendrán en permanente vigilancia.