Siembra de temporal descenderá 14% 

El presidente de la Unión de Organizaciones del Campo del Estado de Querétaro A.C., (Unoceq), Francisco Javier Perrusquia Nieves advirtió de la reducción de la superficie de siembra de temporal este año, tras la disminución del 14 por ciento de este tipo de cultivos el año pasado en la región.

Precisó que de 32 mil 671 hectáreas de maíz que se programaron para el ciclo agrícola primavera-verano 2020, solo 27 mil 883 lograron producirse a causa de las adversas condiciones meteorológicas y sequía, de ahí que este año estará peor la producción agrícola en el campo de Amealco, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y San Juan del Río.

Local Agricultores queretanos perderán la mitad de cosecha proyectada

Dijo que en los cuatro municipios las presas mantienen niveles de almacenamiento de agua, factor que impide la preparación de la superficie de siembra para el caso del temporal, por lo que el 14 por ciento menos de hectáreas sembradas el año pasado, en este 2021 podrían ser más.

“Hemos tenido muy poco almacenamiento de agua, las presas y bordos este año no ayudan porque su nivel es todavía más bajo que el año pasado, teníamos programas varias hectáreas el año pasado en el temporal pero no se concretaron todas porque los productores no se quisieron arriesgar, y este año que es menor la cantidad de agua en las presas, menos hectáreas habrá”.

Se espera por parte de los productores agrícolas de temporal mantener por lo menos el mismo número de superficie sembrada el año pasado, con la finalidad de evitar reducción en el campo destinado para la producción de grano, ya que cada vez es menos y de continuar así, se perderán la actividad la agricultura.