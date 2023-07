Siembra de temporal es mínima por falta de lluvias: Sedea

De las 2 mil hectáreas para cultivo de temporal que hay en San Juan del Río, hasta el momento solo 350 se han sembrado con maíz y frijol, esto ante la falta de lluvias en la región y en consecuencia la continuación de la sequía que azota en gran parte del estado, dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la demarcación, Roberto Jiménez Salinas.

Señaló que a principios de año se preveía que esta temporada sería mejor que la de 2022, pues se esperaba una caída de agua abundante para estos meses. Sin embargo, dijo, esto no ha ocurrido, de manera que las expectativas han venido abajo. Señaló que de continuar la ausencia de lluvias las hectáreas que sí fueron sembradas estarían en riesgo.

“Consideramos que este año pudiera ser mucho mejor que el año pasado, pero lamentablemente no se ha podido cumplir con esas expectativas. Los ciclos del agua se han… no ha llovido como nosotros quisiéramos. En la zona de temporal yo creo que tenemos sembradas cerca de unas 350, máximo, de maíz y de frijol, con esas primeras lluvias, pero si no llueve, las mismas están en riesgo”, comentó.

De acuerdo con el reporte “Monitor de Sequía en México”, elaborado por el Sistema Meteorológico Nacional, la sequía presentada en San Juan del Río a finales de junio fue catalogada como sequía severa. Categoría en la que ha estado desde enero de este 2023, a excepción de la última quincena de mayo y la primera de junio, periodos donde se registró una sequía moderada.

De acuerdo con información de este reporte, en el estado de Querétaro hay cuatro municipios que se encuentran con sequía extrema, que son Amealco de Bonfil, Corregidora, Huimilpan y la capital. El resto se ubican en las categorías de sequía severa y moderada, y solo dos demarcaciones presentan condiciones anormalmente secas.

Detalló que para el último trimestre del año se prevé sembrar cerca de mil hectáreas con avena, a fin de producir forraje para los productores pecuarios del municipio. Además, dijo, también se está promoviendo la creación de huertos biointensivos para garantizar la seguridad alimentaria de las familias que decidan emprender con estas acciones.

“Lo que estamos planeando nosotros para el último trimestre del año, septiembre a diciembre, es sembrar cerca de mil hectáreas de avena, para soportar sobre todo a los productores pecuarios, que tengan algo de forraje (…). Seguimos promoviendo los huertos biointensivos, que eso es algo muy importante para garantizar la seguridad alimentaria de la zona”, concluyó.