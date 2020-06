Siguen atracos contra transporte

El coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), Francisco Leyva Luna, declaró que por lo menos un reporte de robo de unidad de transporte de carga pesada se registra al día entre los integrantes de este gremio en el bajío afectando significativamente a los empresarios del sector transportista.

Tal como se tenía estimado por parte de este sector, la secuelas ocasionadas por la pandemia del Covid-19 provocaría mayor número de actos delictivos para generar ingresos económicos con mayor facilidad, por ello se ha solicitado a las organizaciones policiales de los tres niveles de Gobierno intervenir con mejores estrategias en materia de seguridad con la finalidad de evitar mayor número de robos.

La zona de mayor riesgo para los transportistas de carga pesada y aledaña a la entidad queretana sigue siendo Guanajuato, por lo que se han implementado operativos “Carrusel”, sin embargo, de poco ha servido ante la continuidad de incidentes delictivos como los robos de vehículos que transportan mercancía y materias primas.

“La inseguridad sigue, en algunos casos se ha hecho el operativo Carrusel pero no dan batería Todo Guanajuato más lo que está cerca de Celaya no baja la inseguridad, sigue apareciendo robo de camión como siempre, mira normalmente no hay día que no aparece un reporte de lo que uno se da cuenta, nos enteramos por los grupos de redes sociales o porque piden apoyo”.

El coordinador nacional de la AMOTAC aseguró que aunque existen sectores detenidos por la pandemia del Covid-19, la presencia de la delincuencia en las carreteras permanece, derivado de los casos que diariamente se registran en varios tramos carreteros federales, por ello llamo a las autoridades a implementar mejores medidas que garanticen la seguridad para los transportistas