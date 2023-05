Sin agua 800 familias de Santa Lucía y Rosa de Castilla

Alrededor de 800 familias de las comunidades de Santa Lucía y Rosa de Castilla, en San Juan del Río, no cuentan con el servicio de agua potable desde el jueves por la tarde, situación que ha afectado directamente los pobladores, pues desde entonces no han podido hacer algunas de sus tareas habituales, afirmó el delegado municipal de Santa Lucía, Julio Alberto Cortés Lara.

Refirió que de acuerdo con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) el servicio se suspendió durante jueves y viernes de la semana pasada, debido a que el pozo número 24 estuvo apagado por falta de energía eléctrica, esto tras la granizada que azotó en esta zona de San Juan del Río.

Añadió que según los reportes del organismo descentralizado, el pozo comenzó a operar el sábado, sin embargo, hasta la mañana del lunes algunas viviendas continúan sin suministro de agua potable, especialmente aquellas que se ubican en las partes altas de las localidades de Santa Lucía y Rosa de Castilla, siento alrededor de 800 familias las afectadas por esta situación.

“Los de JAPAM habían comentado que durante el jueves y viernes el pozo estaba apagado por falta de energía eléctrica por parte de CFE y que ya habían hecho el reporte. El sábado supuestamente ya empezó a trabajar el pozo, pero en algunas partes altas de Santa Lucía y Rosa de Castilla aún no llega, y pues la gente ya está muy molesta porque ya van cuatro días sin agua”, comentó.

Puntualizó que el domingo se tuvo contacto con personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, el cual les aseguró que el servicio para estos sectores de las localidades se restablecería durante el lunes. Sin embargo, señaló, hasta el momento no sale el líquido de las llaves.

En ese sentido, la autoridad auxiliar hizo un llamado al organismo, a fin de que realice las acciones correspondientes para restablecer el servicio de agua potable en ambas comunidades. Recordó que en ocasiones anteriores, donde se habían presentado situaciones similares, la JAPAM apoyaba a los afectados con pipas de agua, de modo que esperan que, de no llegar el agua durante este día, se haga lo mismo.

“Como hubo cambios en la JAPAM, ahorita con este nuevo encargado, no tenemos ni contacto, es más ni lo conocemos. Hemos hablado con el personal, nos comentaron que ya se había restablecido el servicio, pero en unas partes en donde todavía no llega. Hoy mandamos mensaje en la mañana y es hora que no nos contestan. Entonces, no sabemos si ya se va a restablecer el servicio por completo o qué va a pasar o cuantos días más vamos a estar sin agua”, subrayó.