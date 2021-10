Sin avance investigación por olores a gas en San Juan del Río

Las investigaciones para dar con la fuente de donde se emana el olor a gas – químico en la zona oriente de San Juan del Río continuarán, declaró Roberto Carlos Cabrera Valencia, presidente municipal de esta demarcación, quien agregó que las dependencias siguen haciendo recorridos para verificar y reparar esta condición.

Y es que son casi tres semanas que de manera continua y mediante las redes sociales, pobladores de la región han referido que estos olores se recienten más durante la noche y madrugada, al advertir que incluso les ocasionan dolores de cabeza y nauseas.

“Vamos a continuar con la investigación, no hemos podido de donde viene la fuente de estos olores, pero tengan por seguro que no vamos a dejarlo de lado, la coordinadora de Protección Civil siempre me informa y siempre están haciendo recorridos con los Bomberos de San Juan del Río y estamos tratando de ver la fuente, reitero”.

Sostuvo que la coordinadora de Protección Civil, Verónica Laguna Luján, en coordinación con los Bomberos Voluntarios de la demarcación han realizado los recorridos sin tener éxito por el momento, sin embargo, precisó que tampoco se sabe si sea un gas u otra sustancia la que está generando el olor desagradable.

Cabrera Valencia mencionó que no se descansará hasta dar con el lugar de donde se desprende esta emisión, ya que se debe priorizar la salud de las personas que de manera recurrente realizan su reporte a línea de emergencia 911.