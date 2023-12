Sin avanzar problema del transporte en La Valla

El problema del transporte público en la comunidad de La Valla, en San Juan del Río, no presenta ningún avance, situación que deja entrever omisión y falta de voluntad de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) para resolver el asunto, toda vez que desde el año pasado se ha insistido en el tema, afirmó el delegado municipal de este sitio, Jacobo Hernández Ibarra.

Señaló que desde el año pasado, a raíz de la petición de decenas de pobladores de la localidad, se ha solicitado la intervención de la AMEQ para atender la problemática del transporte público, el cual, aseguró, presenta múltiples deficiencias. No obstante, a pesar de las peticiones realizadas, la instancia estatal no ha generado acciones contundentes para resolver o encaminar el asunto hacia una mejora.

“Creo yo que la Agencia de Movilidad no ha concluido su trabajo. No sé por qué no lo esté llevando a cabo. Hubo compromisos que yo tuve en oficinas en Querétaro, con el directivo de la Agencia de Movilidad. Desde el 24 de agosto hicimos una minuta de trabajo y se hicieron varios compromisos y a la fecha en la que vamos, no se ha avanzado en nada. No hemos avanzado, tal parece que nos están tomando el pelo”, comentó.

Puntualizó que los acuerdos establecidos con la AMEQ contemplan el respeto de horarios establecidos, rutas y calidad del servicio, destacando las sanciones a la falta de dichos rubros. Así como el cambio de algunos concesionarios que operan en la comunidad.

Recordó que en marzo de este año, el servicio de transporte público le fue suspendido a un concesionario derivado de las inconsistencias y deficiencias que presentaba. Precisó que la línea no se reguló en el tiempo correspondiente, de manera que dejó de operar en la comunidad. Pero, a pesar de ello, sostuvo, las personas continúan reportando fallas con el transporte público.

Apuntó que entre las quejas más frecuentes están las malas condiciones en la que se encuentran las unidades de transporte, así como la falta de capacitaciones de los operadores. Manifestó que a pesar de las reuniones que se han sostenido con las instancias competentes, todo indica que el tema ha quedado estancado, dejando a los habitantes de la comunidad con el mismo problema.

“Se acerca la gente conmigo, algunas molestas, porque siguen teniendo choferes groseros, choferes no capacitados y algunas unidades en mal estado. Como se lo dije al director de la AMEQ, somos ciudadanos iguales que todos, ¿por qué nos van a etiquetar como gente diferente o gente de tercera? Tenemos la misma necesidad de transporte y, por lo tanto, nos deben de tratar de igual manera. Como vuelvo a repetir, se ha estancado esta parte”, subrayó.