Sin cultivarse 70% de tierras productivas

Debido a la fuerte sequía que se ha mantenido en el centro del país desde 2019, la disposición de agua para riego en tierras de cultivo de la comunidad de La Valla, se ha reducido drásticamente y por esta razón, en 2021 el 70 por ciento de las tierras productivas de la zona se quedaron sin cultivar.

Respecto de la situación alarmante que se vive en este sentido, el productor Leonardo Ramírez Camacho, señaló que hoy en día existe una fuerte necesidad de agua, debido a que el estiaje es profundo y las unidades de riego ya no son suficientes para abastecer el campo.

Explicó que actualmente en La Valla, se cuenta con alrededor de mil 700 hectáreas de cultivo, conjuntando los Ejidos de La Valla como el Morelos, donde ambos comparten la problemática, que es fuerte y entre más se agrave el problema del agua, afectará a todos los sectores de San Juan del Río, de una u otra forma.

Aseguró que más de mil hectáreas productivas se han quedado sin cultivos, lo que los ha llevado a buscar medidas para enfrentar el problema, entre los que destaca el concretar un proyecto que permita llevar las aguas tratadas de la planta de saneamiento San Pedro Ahuacatlán, a las zonas de siembra, proyecto que ya se ha puesto sobre la mesa, pero que requiere de importantes inversiones.

Por otra parte, Ángel Gómez Camacho dijo que la tecnificación del campo es urgente y con ello el hecho de que el gobierno federal retirara el apoyo al campo, provoca una serie de problemas que será difícil enfrentar en el corto, mediano y largo plazo, ya que el campo mexicano seguirá rezagado, sin oportunidad de adaptarse a las nuevas necesidades que la sequía está imponiendo.

Asimismo, Samuel Álvarez Monroy, también productor, dijo que anteriormente se recolectaban entre 18 y 20 toneladas de producto por hectárea, mismas que se han reducido a un promedio de siete u ocho, esto debido a la necesidad de ajustarse a la disponibilidad de agua, tema que repercute directamente en la disponibilidad de alimentos para la población.

“Anteriormente bombeábamos un estimado de 60 litros por segundo y hoy es de no más de 20 litros por segundo, esto impacta mucho al campo, pero ¿qué hacemos?, no hay agua, y tenemos claro que esto generará una cadena de impacto, ya que se reflejará en menor disponibilidad de alimentos y aumento en el costo de los mismos y eso nos pegará a todos, no solo en el municipio, sino en la región”.