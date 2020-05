Sin evidencia de fiesta de alcalde escobedense

Con relación a la supuesta fiesta de cumpleaños del presidente municipal de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas Reséndiz, no se obtuvieron evidencias para iniciar un proceso, señaló la doctora, Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro; contrario al caso del alcalde de Pinal de Amoles, Isidro Garay Pacheco, cuyo asunto fue turnado al área jurídica de la Secretaría de Salud.

“El de Pedro Escobedo, lamentablemente ya ha pasado, si hubiera sido infraganti, tendríamos las evidencias, lamentablemente como el evento ya había sucedido, no hubo quién pudiera dar información, está el documento donde las personas de Protección Contra Riesgos Sanitarios se acercaron a la zona cercana y no hubo quién diera información al respecto, por lo cual no podría haber un seguimiento”.

Local Indagan supuesta fiesta de alcalde de Pedro Escobedo

En el caso de Pinal de Amoles, indicó que vecinos aportaron información concluyente, por lo que tras la investigación del personal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, el asunto se turnó esto al área jurídica de la Secretaría de Salud, para que ésta dé seguimiento.

Pérez Rendón dijo desconocer qué cuál sería la sanción que pudiera aplicarse al desacato a los lineamientos para prevenir el contagio y propagación del Covid-19; del mismo modo, descartó que tengan relación con dicho festejo, los dos primeros casos en Pinal de Amoles de pacientes confirmados con el virus.