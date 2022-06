Sin registro de brotes de Covid-9 en escuelas y empresas en San Juan

Hasta el momento no se ha registrado un ascenso en los casos de contagios de Covid-19 en escuelas y empresas del municipio de San Juan del Río, ni tampoco se tiene registro de brotes de esta enfermedad al interior de estos espacios, dio a conocer la regidora presidenta de la Comisión de Salud Pública, Crispina Osornio Valencia.

Lo anterior, derivado de la información dada a conocer por el Comité Técnico para la Atención de Covid-19 del estado de Querétaro en su informe del viernes pasado, donde se advertía sobre el aumento de casos y el registro de brotes de covid-19 en instituciones educativas y espacios laborales de la demarcación.

“Aquí no se ha reflejado nada, esperemos que no suceda. Se ha sabido de varios casos, lamentablemente se volvió a disparar porque muchos no han respetado (las medidas sanitaras). Muchos no usan el cubrebocas, no se lavan las manos, están todos en bolita. Ahorita vemos que está pegando mucho en niños, entonces es importante seguir cuidándonos, esperemos que esto se controle”, comentó.

Ante ello, hizo un llamado de atención a la población en general para continuar respetando las medidas de seguridad sanitaria principalmente en centros educativos, espacios laborales, centros de recreación, restaurantes, bares y en convivencias familiares. “Hay que hacernos a la idea que gracias al cubrebocas se han evitado muchísimos contagios, no lo debemos dejar de lado”, dijo.

Indicó que si bien es cierto los adultos ya están vacunados contra Covid-19, se debe de tener especial cuidado con los menores de edad, quienes en su mayoría aún no reciben ninguna inoculación para esta enfermedad.

Finalmente, en ese sentido puntualizó que el sector de personas de la tercera edad también debe vigilarse de manera puntual pues “aunque ya están vacunados casi todos, siguen siendo vulnerables”.