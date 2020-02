Sindicalizadas se suman a paro

El llamado a las mujeres para participar en un paro nacional el próximo nueve de marzo, fecha después del Día Internacional de la Mujer, fue respaldado por parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR), por lo que se espera una ausencia de afiliadas a sus distintos espacios de trabajo en esta fecha que fueron convocadas.

El secretario general del organismo sindical, Gregorio López González, dio a conocer que se espera para este nueve de marzo, día en que el gobierno municipal emitió su respaldo para las trabajadores quienes quieran sumarse al paro “El nueve ninguna se mueve” sin represalias administrativas o legales, una importante participación de agremiadas, sin embargo, el número será confirmado los próximo días.

Indicó que las filas sindicales son integradas por un importante número de mujeres, por ello el respaldo de quienes quieran participar de manera voluntaria a las convocatoria del nueve de marzo, de tal manera que mediante este tipo de acciones se externe el rechazo hacía la violencia de genero.

Aunque no precisó el número exacto de afiliadas que se tienen en este organismo, agregó que de los 617 representados cerca de 200 son mujeres, por ello la importancia de respalda su participación en este movimiento nacional que busca y pretende visibilizar la violencia que existe hacía este sector.

“Ya se les mando un aviso de que podían tomar el día, yo no sé si pretendan cerrar algunas áreas porque no es así de fácil, aquí más bien habría que pensar que se está haciendo porque esta situación no se generalice en San Juan del Río, se les está dando el día a las agremiadas, ya se les aviso”.