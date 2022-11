Sindicalizados amagan con bloquear oficinas 

Trabajadores sindicalizados amagaron con bloquear accesos de las oficinas del gobierno municipal, debido al deficiente servicio médico que reciben desde hace varios meses, así como el faltante de medicamento y tratamientos para sus padecimientos.

Encabezados por su líder sindical Gregorio López González, decenas de agremiados acudieron este lunes a las instalaciones del centro cívico para manifestar su inconformidad por la poca seriedad que aseguraron, se le ha dado al servicio médico del que dependen junto con sus familias, por ello gritando algunas consignas como; “Mejor soluciones nada de promesas, mejor soluciones”, pidieron ser atendidos.

Los trabajadores pararon sus actividades poco después del mediodía y poco a poco se fueron sumando al grupo de manifestantes en el centro cívico para externar su inconformidad de atención médica, la cual hoy reciben en una clínica particular ubicada en la calle Ignacio López Rayón en el centro de la ciudad, sin tener todos los servicios por la falta del pago del gobierno local.

Al hacer uso de la voz, el dirigente aseguró que es la Oficialía Mayor el área responsable de dar solución y no se tiene respuesta al respecto, por ello este lunes decidieron acudir a las oficinas del gobierno sanjuanense para manifestar su inconformidad y que se mejore el servicio para los 770 agremiados del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR).

“No tememos clínica de hemodiálisis, he tenido que estar pagando los tratamientos de la gente porque evidentemente con dos días que no les hagan su tratamiento se contagia la sangre y mueren los trabajadores, no tenemos medicamentos, no se autorizan las cirugías, no se autoriza nada y no quieren firmar nada, ni la gente que está aquí metida”.

A la fecha, aseguró que se tienen 51 cirugías pendientes entre los representados a causa del mismo deficiente servicio médico que se tiene, por ello, afirmó que en caso de no ser atendida esta petición y “si es necesario cerrar todas las oficinas, se van a cerrar”.

“Llega el viernes y a los funcionarios no les importa, ellos se van y no les importa de la gente que tenemos que canalizar a hospitales, el que tengamos que pagar medicamento, el que tengamos que pagar cirugías porque no les importa, estamos con dos clínicas, la de hemodiálisis ya nos suspensión porque no se le paga”, concluyó.