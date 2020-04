Sindicato pide sanciones más severas a quien agreda a personal de salud

La secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Sección 32, Silvia Rivera Hernández, dio a conocer que en San Juan del Río las medidas de seguridad y vigilancia para evitar agresiones físicas y verbales en contra de los trabajadores de salud fueron fortalecidas con el apoyo de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a fin de evitar este tipo de actos.

Refirió que tras haber llevado a cabo una reunión con el gobierno municipal, se solicitó el apoyo del Alcalde, Guillermo Vega Guerrero para fortalecer este tipo de medidas y evitar que los 800 trabajadores de salud aglutinados a este sindicato sean agredidos por civiles al concluir con su jornada de trabajo, esto a través de estrategias impulsadas por parte de la autoridad competente.

Local Agreden a enfermeras sanjuanenses en transporte público

Lamentó que en el estado se hayan presentado hechos de este tipo, por lo que la líder sindical aseguró que es necesario generar entre la población mayor empatía sobre lo que está ocurriendo y evitar desinformación, ya que la falta de información es lo que mayormente provoca que en lugar de apoyar a los trabajadores de la salud quienes son los primeros en responder ante una emergencia por el Covid-19, antes que nada, sean agredidos.

“Tenemos compañeros que han sido agredidos por la desinformación de la ciudadanía porque a lo mejor hasta ellos son los que enferman a mis compañeros y no mis compañeros a ellos, es una situación desagradable pero que hoy estaos coordinándonos con la autoridad municipal, estamos exigiendo que existan sanciones, porque no puede pasar desapercibido estas cosas, ya de por si estamos en un estrés laboral y creo que hoy no abona en nada esa parte, estamos pidiendo que haya más sanciones”.