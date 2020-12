SJR trabaja a marchas forzadas en obras públicas

Víctor Marín Hidalgo, secretario de Obras Públicas Municipales, comunicó que debido a las complicaciones que surgieron a raíz de la pandemia por Covid-19, en estos momentos se trabaja a marchas forzadas para cerrar el año con por lo menos el 90 por ciento de las 110 obras programadas para este ejercicio fiscal.

“En el transcurso de todo el año van a ser más de 100 obras, como unas 110 obras, más o menos, las que estamos ejecutando, la mayoría, casi todas, el 90 por ciento van a quedar concluidas en este mismo ejercicio fiscal, sólo el 10 por ciento, alguna que otra obra, va seguir en el próximo ejercicio”.

Recordó que se aplican cerca de 200 millones de pesos del orden municipal, la mayoría de las obras que ejecutan se relacionan con la construcción de pavimentos, los cuales se llevan a cabo con cierta velocidad para recuperar el tiempo que se perdió con el periodo de aislamiento.

“Ha sido un año un poco complicado, ahorita estamos trabajando contra reloj, estamos haciendo lo que no hicimos en algunos meses, precisamente derivado de la situación de la pandemia y ahorita nos encontramos trabajando básicamente en lo que son urbanizaciones”.

Manifestó que en años anteriores se trabajó más en servicios básicos, como la introducción de agua potable y drenaje, pero este 2020 privilegiaron la urbanización del municipio, pues aún hay calles que requieren pavimentación, así como mejora en las banquetas, aunado a que las zonas que necesitan infraestructura básica son asentamientos irregulares en los que se complica invertir.

“De infraestructura básica, todavía tenemos comunidades, asentamientos que no cuentan con el servicio, pero básicamente son asentamientos que no están regularizados, por eso no hemos podido entrar y por eso también se ha bajado el número de obras que van para infraestructura básica”.