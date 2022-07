Solicitan más vigilancia en las calles de San Javier

De enero a la fecha, se han registrado alrededor de ocho robos a casa-habitación en la comunidad de San Javier, de manera que vecinos han demandado mayores recorridos de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) por las calles de esta localidad, afirmó la delegada municipal, Herminia Pérez Ruiz.

Indicó que la mayoría de estos casos han ocurrido durante las madrugadas, donde sujetos aún no identificados ingresan a los domicilios y extraer artículos. Detalló que hasta el momento la presencia de los elementos de la SSPM ha sido poca y que cuando se realizan reportes a la línea de emergencia 9-1-1, los miembros de la corporación tardan en acudir al sitio.

“Según me dijeron ‘haga llegar un oficio para lo de seguridad’ y pues no van. Aquí nada más vienen a recoger a los que trabajan de policías. Se ven entrar a las patrullas en el día pero es porque van por el que trabaja, que nosotros digamos que vayan a hacer un rondín para checar pues no. Yo los solicité en la noche y no vienen para acá”, comentó.

Local

Asimismo, puntualizó que otro espacio que ha sido víctima de la delincuencia es la tratadora de aguas residuales que está ubicada en la comunidad. De este espacio, dijo, sujetos desmantelaron y robaron la malla ciclónica que estaba en el perímetro del sitio y en lo que va del año han hurtado tres bombas que se emplean para su funcionamiento.

“Donde está la tratadora, de ahí se roban las bombas, se robaron todo el alambrado que había. Por ejemplo, si ponen una bomba para las aguas residuales esta semana, ya para las dos o tres semanas ya se robaron. Estamos compre y compres bombas porque no hay vigilancia y pues en las noches se las llevan”, mencionó.

Refirió que uno de los factores que ha contribuido para que se comentan estos delitos ha sido la falta de alumbrado público en algunas zonas de la comunidad, de manera que, expresó, se ha solicitado la colocación de más lámparas o la sustitución de aquellas que ya no funcionan.

Finalmente, aseveró que esta situación mantiene preocupados a los vecinos de la localidad, es por ello que solicitan mayores recorridos de vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.