Solicitan módulo de baños en Cobaq 21

Una de las necesidades actuales del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (Cobaq) Plantel 21, ubicado en la comunidad de Arcila, es la construcción de un módulo de sanitarios más, toda vez que el actual es insuficiente ante el número de estudiantes que asisten a esta institución educativa de nivel medio superior, informó el director del plantel, Juan Francisco Arriaga Hernández.

Señaló que semanas atrás sostuvo una reunión con el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, donde se le expuso este tema, a fin de contar con su apoyo para la construcción de este espacio. Detalló que aunado a la edificación que se pretende, también se buscaría la rehabilitación del módulo de sanitarios ya existente.

Local Detectan adicciones en Cobaq San Pedro

“Siempre es importante que los planteles educativos, en este caso de nivel medio superior, pues tengamos un poquito más para ofrecer un mejor servicio educativo a nuestros jóvenes y señoritas (…). Hoy estamos solicitando el módulo de sanitarios (…). La posibilidad de que, en base al apoyo del presidente municipal, tener un módulo más y una remodelación de los que están actualmente”, comentó.

Indicó que la matrícula del Cobaq Plantel 21 de Arcila asciende a 380 alumnos, provenientes de diferentes comunidades de la zona. Ante esta población estudiantil señaló que el actual módulo de sanitarios resulta insuficiente pues se satura de usuarios, especialmente durante las horas de receso que hay en el plantel educativo.

Refirió que si bien el alcalde no fijó una fecha para iniciar con la construcción de este espacio, se vislumbra que exista el apoyo de manera pronta. “Él (el presidente municipal) siempre está al pendiente de la educación de aquí de los jóvenes de nivel medio superior, en este caso el Plantel 21 Arcila, y me dijo que sí (…). No manejó fecha pero escuchando su discurso yo siento que lo va hacer antes de lo que uno puede pensar”, apuntó.

Señaló que entre otras peticiones se encuentran la construcción de algunos espacios deportivos y culturales, así como la edificación de una barda perimetral en Cobaq Plantel 21 de Arcila.

Finalmente, durante la ceremonia de honores a la bandera celebrada en las instalaciones de esta institución educativa, Arriaga Hernández puntualizó que en septiembre el Cobaq Plantel 21 de Arcila cumplió 18 años de existencia. “18 años no se dice fácil, implica mucho esfuerzo de los presentes y los ausentes”, dijo.