Solicitan no hacer caso a falsos llamados para pruebas Covid-19

Hasta el momento, en San Juan del Río ninguna instancia de salud ha hecho convocatoria abierta para que la población acuda, de manera masiva, a realizarse pruebas para detectar Covid-19, estos análisis sólo se efectúan de forma dirigida a personas con síntomas, precisó Luz Virginia Cortés Osornio, regidora que preside la Comisión de Salud Pública en el Ayuntamiento, por lo que hizo el llamado a ignorar las convocatorias falsas que se publican en redes sociales.

En redes sociales circuló un mensaje que señalaba “El día de mañana estarán realizando pruebas para detección de antígeno Covid en el centro de salud viejito de aquí de nuestro municipio, por si alguien gusta realizarse la prueba es gratuita”, el mensaje pedía presentar la credencial de elector o la CURP y expresaba que la atención se daría a gente de Querétaro y estados aledaños, lo cual fue falso.

Al respecto, la Regidora aclaró que, si bien la Secretaría de Salud de gobierno del estado realiza pruebas gratuitas para detectar Covid-19 en los centros de salud urbanos ubicados en la colonia La Floresta y en el Centro de San Juan del Río, antes de hacerlas, los pacientes deben pasar por un filtro, es decir, no se puede llegar y sólo pedir la prueba, sin tener síntomas o sospecha de contagio.

“No es así de ‘véngase porque voy a aplicar mil 500 pruebas’, no son pruebas rápidas, como las que está haciendo el Municipio de Querétaro, no, esas son pruebas de detección por síntomas o porque has tenido contacto directo con alguien que dio positivo (…) No son abiertas a la ciudadanía como en algunos municipios, el Presidente hizo un anuncio, pero todavía no hay nada concreto”.

Detalló que quienes tienen la sospecha de contagio, también pueden llamar al call center, donde se le hará una serie de preguntas para determinar si son candidatos a realizarse la prueba, en cuyo caso acudirá personal de salud al domicilio del paciente, sobre todo cuando se trata de adultos mayores o gente perteneciente a grupos vulnerables. Hizo el llamado a la ciudadanía a informarse a través de los medios oficiales.