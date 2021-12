Solicitó el IMSS uso de medidas sanitarias

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de las Unidades de Medicina Familiar (UMF), 6 y 7 de San Juan del Río, solicito a los derechohabientes continuar y reforzar las medidas sanitarias adecuadas, con la finalidad de disminuir los riesgos de contagios de Covid-19.

Lo anterior se dio a través del medico familiar, Oscar Pérez Ramírez, quien aseguró, ante la celebración del Año Nuevo, es importante que la población continue con las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, si no es necesario salir, mejor quedarse en casa, realizar una convivencia sólo con aquellos integrantes con los que se está diariamente en el hogar, no acudir o realizar reuniones, eventos o fiestas que generen aglomeraciones o bien donde no se cumpla con la sana distancia.

Asimismo, recordó que es necesario usar correctamente el cubrebocas en todo momento, realizar el lavado de manos con agua y jabón o utilizar soluciones con base alcohol al 70 por ciento, el estornudo de etiqueta y mantener la sana distancia de al menos 1.5 metros.

Resaltó que “el cubrebocas debe cubrir desde la parte superior de la nariz hasta la barbilla; es importante que quede ajustado, sin que moleste, para evitar que los aerosoles sean inhalados”.

El doctor Pérez Ramírez puntualizó que, en caso de presentar síntomas como tos, fiebre, dolor de articulaciones, dolor muscular y dolor de cabeza deben acudir a Módulo de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS), ubicados en las UMF, a fin de ser valorados por un especialista y descartar o confirmar la presencia de Covid-19.