Solidarias autoridades con comercio: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Querétaro, Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, aseguró que los gobiernos de todos los municipios de la entidad, así como el estatal, han sido empáticos en apoyar al comercio queretano durante la crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19.

“Afortunadamente no tenemos registro de ninguna presidencia municipal, de un gobierno municipal del que no hayamos tenido el respaldo, el apoyo de nuestras delegaciones, en la misma Cámara, afortunadamente hemos encontrado una gran empatía en el gobierno municipal y estatal, lo que no en el federal”.

Local

Detalló que en la Cámara de Querétaro existen 20 mil afiliados, misma que tiene delegaciones en la zona del semidesierto y en la Sierra, las cuales refieren que la situación económica durante la pandemia ha sido complicada en todos los municipios.

Ejemplificó con mil comercios que cerraron en julio, de los cuales 700 no reabrieron y 300 cambiaron de giro, dijo que se hará un nuevo recuento para conocer cuántos sobreviven.

Local Canaco alista agenda para candidatos

Parte de las afectaciones que han padecido los comercios, dijo, también han sido las suspensiones temporales por incumplir las medidas de seguridad sanitaria, hasta el momento han sido 18 casos de socios de Canaco Querétaro, por lo que de forma paulatina se han ido adaptando. Aclaró que sólo han sido suspendidos con cierre de tres días, sin multas, ya que no ha habido reincidencia.